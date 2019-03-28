Мясная корзина на Украине резко выросла в цене

Сильнее всего подросли цены на варёную колбасу и куриное филе — 21% и 20% соответственно.

Мясная корзина на Украине за год подорожала на 12%, хотя Госстат приводит заниженные данные — 8%. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Он уточнил, что в мясную корзину входит по килограмму куриного филе, свинины, сала, говядины, варёной колбасы, мороженой рыбы и десяток яиц.

— Стоимость мясной корзины, по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, на 1 марта 2018 года составляла 616,7 гривны ($22,7), тогда как сегодня она стоит 692,6 гривны ($25,49). Подорожание за год произошло на 12%, — написал эксперт в "Фейсбуке".

Как пояснил Дорошенко, куриное филе теперь обходится украинцам на 20% дороже, варёная колбаса — на 21%, говядина — на 14%, свинина — на 11%, мороженая рыба — на 9%, сало — на 7%, тушка курицы — на 6%. Единственный продукт из корзины, который подешевел, — это яйца (минус 6%).

Гендиректор ассоциации добавил, что рост стоимости основных продуктов всё ещё опережает инфляцию на Украине.

Ранее на Украине заявили о резком подорожании хлеба.