СМИ узнали, как власти Украины могут сфальсифицировать итоги выборов

Речь идёт о технологии для подмены данных с участков во время их передачи в Центризбирком.

Власти Украины готовят масштабную фальсификацию итогов выборов президента по технологии "туннель". Цель — обеспечить победу нынешнему лидеру страны Петру Порошенко. Об этом пишет местное издание "Вести".

— Речь идёт о Tunnel IPsec, фактически это зашифрованный канал для передачи данных, который можно использовать для подмены цифр, — отмечает СМИ.

Особенность технологии в том, что она позволяет подменить данные с избирательных участков уже при их передаче в ЦИК. То есть наблюдатели на местах ничего не заметят. По пути появится электронный посредник, который буквально на лету изменит цифры.

Чтобы противодействовать такой масштабной фальсификации, наблюдатели должны вести параллельный учёт, но так как избирательных участков в стране более 30 тысяч, специалисты уверены, что смогут подсчитать только 80–85 % голосов.

Напомним, ранее Порошенко рассказал о намерении стать евродепутатом.