Порошенко рассказал о намерении стать евродепутатом

По его мнению, момент избрания депутатом Европарламента от Украины стал бы для него "самым счастливым".

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что в случае поражения на президентских выборах намерен стать депутатом Европарламента.

По словам лидера Незалежной, он планирует принять участие в парламентской кампании на выборах в Европарламент после вступления Украины в Евросоюз.

По его мнению, момент избрания депутатом Европарламента от Украины стал бы для него "самым счастливым".

При этом он подчеркнул, что у него есть запасной план, который Порошенко назвал планом "П".

—И план "П" — это построить великую страну свободных, богатых и счастливых людей. И этот план, когда мы идём своим путём. Этот план привести страну к полному членству в ЕС и НАТО. И мы сделали огромную работу в этом направлении. И это не только изменения в Конституции, а и реформы, которые готовят в соответствии Украины критериям членства,—цитирует главу Незалежной РИА "Новости".

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта.

Как писал Лайф, Порошенко уверен в своей победе. При этом его лидерство в антирейтинге кандидатов свидетельствует об обратном. Большинство украинцев называют фаворитом предвыборной гонки шоумена Владимира Зеленского.