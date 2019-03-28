Москвичку пытались дважды за день изнасиловать водители такси

Инциденты случились с разницей в 20 минут. Девушка попала в руки второго злоумышленника, когда сбегала от первого.

Жительница Москвы по привычке вызвала машину компании "Яндекс.Такси" , чтобы попасть на работу, но вскоре водитель начал домогаться её. Он схватил девушки за руки и попытался стянуть штаны, сообщает т елеграм-канал Mash.

Пострадавшая вырвалась из машины и сразу вызвала другое такси той же службы. Но и этот водитель попытался изнасиловать пассажирку. Инциденты случились с интервалом в 20 минут.

Как отмечается, девушка сумела сбежать и от этого насильника. На работу ей пришлось добираться пешком. После окончания рабочего дня пострадавшая написала заявление в полицию на своих злоумышленников.

Ранее Лайф сообщал, что несовершеннолетнюю "мисс Подмосковье" изнасиловали в подъезде.