Дочь Ишаева назвала "достаточно небольшой" сумму в 5 млн рублей хищений

Она рассказала, что у отца, отправленного под домашний арест, возрастные проблемы с сердцем.

Дочь экс-главы Хабаровского края Виктора Ишаева прокомментировала решение суда отправить отца под домашний арест.

— Сумма в пять миллионов рублей — пять семьсот (5,7 млн. — Прим. ред.) — за пять лет, так скажем, достаточно небольшая сумма для таких вещей, которые сейчас происходят, — обыски, задержания и так далее. Понятно, что это как бы и большие деньги, — заявила Юлия телеграм-каналу Life Shot, отметив, что в ситуации "приятного мало".

Девушка уточнила, что отцу "тяжеловато" как морально, так и физически в силу возраста. Она отметила, что у него возрастные проблемы с сердцем.

— Я говорю, самое главное, чтобы он по здоровью смог это пережить, потому что человек уже в возрасте достаточно, то есть ему 71 год практически, поэтому ему и морально, и физически как бы тяжеловато, — рассказала дочь Ишаева.

Напомним, экс-глава Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в хищении средств у "Роснефти" в 2014–2017 годах, был отправлен под домашний арест. На заседании суда экс-губернатор заявил, что его обвиняют в хищении всего пяти миллионов рублей. Свою вину Ишаев не признаёт.