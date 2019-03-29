США приостановили полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer

В ВВС США приняли решение временно прекратить полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за выявленных проблем с системой тормозных парашютов. Об этом сообщается на сайте командования.

— Во время плановой инспекции систем тормозных парашютов B-1B были выявлены проблемы, потенциально затрагивающие весь флот таких самолётов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксплуатация боевых машин продолжится после завершения всех проверок и устранения возникших неисправностей.

Также в документе сказано, что обнаруженные проблемы не связаны с "ранее выявленными" неполадками системы катапультирования, из-за которых эта модель самолётов уже отстранялась от полётов в 2018 году.

Бомбардировщик B-1 Lancer создавался в США как носитель ядерного оружия, однако в 1990-х был переоборудован под обычное вооружение. В противовес ему Советский Союз начал разработку своего стратегического бомбардировщика Ту-160, который в итоге превзошёл американского визави.