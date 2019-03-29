Устроивший смертельное ДТП на Gelandewagen в Москве сдался полиции

Муслим Джамбеков явился с повинной после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров призвал его "ответить за содеянное". Политик также опубликовал видео с обращением Джамбекова.

Водитель автомобиля Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший смертельное ДТП в Москве, сдался полиции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии. Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным, — пишет Кадыров в своём телеграм-канале.

Чеченский лидер добавил, что Джамбеков решил сдаться полиции после того, как увидел его обращение. Кадыров отметил, что водитель автомобиля Gelandewagen готов понести наказание.

Сам Джамбеков в видеообращении выразил соболезнования родным погибших.

Напомним, в ночь на 25 марта на Можайском шоссе в Москве "гелендваген" влетел в "ниву", в которой ехала семья из трёх человек. В результате погибли 34-летняя женщина и её дочь-подросток. Отец получил травмы головы. Водитель иномарки сразу после инцидента скрылся с места аварии. Накануне к Джамбекову обратился Рамзан Кадыров, который призвал мужчину, виновного в смертельном ДТП в Москве, ответить за содеянное, сдавшись правоохранителям.