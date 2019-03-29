На Кубани подростки помочились на Вечный огонь — видео

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На Кубани подростки помочились на Вечный огонь — видео

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Полиция уже нашла хулиганов. С ними, а также с их родителями провели профилактическую беседу.

Подростки потушили Вечный огонь в городе Лабинск Краснодарского края. Соответствующее видео появилось на странице "Лабинск Онлайн" в "Инстаграме". На этих кадрах видно, что один из хулиганов помочился на огонь, тот потух, и хулиганы бросились бежать.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по краю, личность молодых людей установлена — это местные жители в возрасте 14 лет. Полицейские проводят профилактические беседы с ними и их родителями.

Инцидент произошёл 27 марта.

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