На Кубани подростки помочились на Вечный огонь — видео

Подростки потушили Вечный огонь в городе Лабинск Краснодарского края. Соответствующее видео появилось на странице "Лабинск Онлайн" в "Инстаграме". На этих кадрах видно, что один из хулиганов помочился на огонь, тот потух, и хулиганы бросились бежать.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по краю, личность молодых людей установлена — это местные жители в возрасте 14 лет. Полицейские проводят профилактические беседы с ними и их родителями.
Инцидент произошёл 27 марта.
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