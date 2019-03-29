Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Евросоюзом

Читайте также

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Евросоюзом

192

Александр Лукашенко. Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова сотрудничать с Европейским союзом. Однако он добавил, что сотрудничество должно осуществляться на основе нацинтересов Минска.

Мы готовы на это сотрудничество, но всегда надо учитывать национальные интересы, — сказал Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что категорически против распада ЕС и его ослабления. Он считает Евросоюз одной из основных опор стабильности на Земле.

ЕС надо сохранять, естественно, его надо модернизировать, но ни в коем случае не в направлении развала, — подытожил Лукашенко.

Ранее в Минске заявляли, что Белоруссия не стремится вступить в Евросоюз.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×