Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова сотрудничать с Европейским союзом. Однако он добавил, что сотрудничество должно осуществляться на основе нацинтересов Минска.

— Мы готовы на это сотрудничество, но всегда надо учитывать национальные интересы, — сказал Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что категорически против распада ЕС и его ослабления. Он считает Евросоюз одной из основных опор стабильности на Земле.

— ЕС надо сохранять, естественно, его надо модернизировать, но ни в коем случае не в направлении развала, — подытожил Лукашенко.

Ранее в Минске заявляли, что Белоруссия не стремится вступить в Евросоюз.