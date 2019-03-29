Суд в Крыму арестовал 23 сторонника "Хизб ут-тахрир"

Задержанные пытались завербовать крымчан и распространяли свою террористическую идеологию.

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 15 мая 2019 года 23 подозреваемых в участии в террористической организации "Хизб ут-тахрир"*. Об этом сообщается на сайте суда.

— Ходатайства защиты об избрании иной меры пресечения оставлены без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Напомним, подозреваемые были задержаны 27 марта в Крыму. Как отмечали в ФСБ РФ, они осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата.

Сообщалось также, что задержанные пытались завербовать жителей Крыма и распространяли свою террористическую идеологию.