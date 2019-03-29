В Одессе восьмилетний мальчик умер во время операции по удалению аденоидов

Мальчик восьми лет скончался во время операции по удалению аденоидов в одной из городских больниц Одессы. Ребёнок не вышел из наркоза, сообщает пресс-служба местной полиции.
Тело мальчика отправили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти.
— Я, прежде всего как человек, выражаю искренние соболезнования семье умершего. Однако прошу не делать преждевременных выводов относительно виновников этой трагедии, — отметил начальник Подольского райотдела полиции Николай Пещанский.
Он заверил, что полиция проведёт беспристрастное расследование.
Ранее Лайф сообщал, что российский хирург дважды избежал наказания за гибель пациенток.
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