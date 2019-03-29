В Одессе восьмилетний мальчик умер во время операции по удалению аденоидов

Читайте также

В Одессе восьмилетний мальчик умер во время операции по удалению аденоидов

107

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Ребёнок не вышел из состояния наркоза. Его тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Мальчик восьми лет скончался во время операции по удалению аденоидов в одной из городских больниц Одессы. Ребёнок не вышел из наркоза, сообщает пресс-служба местной полиции.

Тело мальчика отправили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти.

Я, прежде всего как человек, выражаю искренние соболезнования семье умершего. Однако прошу не делать преждевременных выводов относительно виновников этой трагедии, — отметил начальник Подольского райотдела полиции Николай Пещанский.

Он заверил, что полиция проведёт беспристрастное расследование.

Ранее Лайф сообщал, что российский хирург дважды избежал наказания за гибель пациенток.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×