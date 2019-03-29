Путин посмертно наградил орденом Мужества подростка, защитившего мать от соседа

Награда выдаётся за "мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях".

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества подростка Ивана Крапивина, защитившего мать от пьяного соседа в Северодвинске в мае 2017 года. Впоследствии подросток скончался от полученных травм в декабре прошлого года. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Как говорится в тексте указа, подросток награждён "за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях".

Напомним, страшная драка произошла в мае 2017 года в Северодвинске. Мама Вани выпивала вместе с соседом по коммунальной квартире, и между ними вспыхнула ссора. 35-летний мужчина накинулся на женщину и нанёс ей многочисленные удары гантелей и ножом. Мальчик тут же кинулся на помощь, не обращая внимания на то, что гораздо меньше нападавшего. Сосед быстро расправился с ребёнком, нанеся ему три удара.

Год мальчик провёл в коме и 5 декабря 2018 года скончался.

Соседа приговорили к 14 годам колонии строгого режима и выплате 1 миллиона рублей семье в качестве компенсации морального вреда.