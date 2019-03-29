Васильева поддержала учительницу в купальнике

Любой человек имеет право на личное пространство, считает министр, и педагоги — не исключение.

Министр просвещения Ольга Васильева прокомментировала скандал вокруг учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, которую уволили из-за фото в купальнике на страничке в соцсетях. По мнению министра, понятие приватной жизни никто не отменял, а контент в соцсетях, на её взгляд, является личным делом каждого педагога.

— Человек должен иметь то самое пространство и внутреннее окружение, которое называется личной жизнью, — уверена она.

В то же время, по словам Васильевой, социальные сети создают ситуацию "жизнь напоказ", которая не свойственна человеческой природе. Это новый вызов, с которым столкнулся современный человек, и в том числе учителя. Поэтому Васильева призывает подходить к решению этой проблемы максимально деликатно.

Как уже сообщал Лайф, учительница одной из средних школ Барнаула Татьяна Кувшинникова уволилась из школы после скандала, который разразился вокруг её фотографии в купальнике, выложенной в социальных сетях. За Кувшинникову уже вступились министр образования Алтайского края и телеведущая Ксения Собчак.