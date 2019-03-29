В Удмуртии предложили ввести "тихий час" в обед

Также планируется расширить время, когда запрещено шуметь и беспокоить соседей.

Депутаты госсовета Удмуртии начали разработку законов, которые позволят объявлять "тихий час" в обед. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, об этом просят жители региона.

Как отмечается, речь идёт о дополнении к уже существующим ограничениям. В статье 5 регионального закона "Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений" говорится, что шуметь нельзя с 23 до 7 часов.

Депутаты хотят удлинить временные рамки тишины, которая будет начинаться в 10 вечера и длиться до 7 утра. А "тихий час" планируется установить с 13:00 до 15:00. Нарушивших "тихий час" планируют привлекать к ответственности.

Ожидается, что соответствующие изменения в закон должны быть приняты в первом чтении уже летом 2019 года.