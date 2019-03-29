Лавров пошутил про танцы с главой МИД Турции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу пошутил перед собравшимися журналистами, предположив, что они ждут от дипломатов танца. Видео опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

— Вы чего-то ждёте? Вы хотите, чтобы мы подвигались, потанцевали или что? — сказал Лавров.

Рабочий визит главы МИД РФ в Анталью проходит с 28 по 29 марта. Лавров прибыл в турецкую столицу для участия в седьмом заседании совместной группы стратегического планирования. Сегодня российский министр провёл переговоры с Чавушоглу, на которых главы министерств обсудили взаимодействие России и Турции в ОБСЕ, Совете Европы, ООН.

Ранее Лавров шутил, что в Совбезе ООН не осталось джентльменов.