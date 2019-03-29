Минобороны впервые показало учения с галлюциногенным оружием

На видео показана работа штурмового батальона инженерных войск под Нижним Новгородом.

Министерство обороны России опубликовало видео учений штурмового батальона инженерных войск на полигоне Мулино под Нижним Новгородом. В нём показано, как группу сапёров, которая занимает здание с боевиками, прикрывает боец, держащий в руке бронещит с часто мигающими фонарями.

— Промежутки между вспышками тщательно рассчитаны. Они ослепляют противника, дезориентируют его и могут даже вызывать галлюцинации, — приводит "Российская газета" слова военных.

Ранее было опубликовано видео с новейшим российским галлюциногенным оружием на корабле ВМФ.