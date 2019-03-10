Опубликовано видео с новейшим российским галлюциногенным оружием

Зона действия станции оптических помех — до пяти километров. Однако в отличие от западных систем, которые лазером просто ослепляют, "Филин" гуманен.

Российские инженеры показали станцию, установленную на фрегате "Адмирал флота Советского Союза Горшков", которую недавно британские СМИ назвали галлюциногенным оружием. Кадры с новейшей системой визуально-оптических помех "Филин" публикует телеканал "Звезда".

Система может в ночное время нейтрализовать прицелы, дальномеры, приборы ночного видения, системы наведения противотанковых управляемых ракет и на время ослеплять людей.

— Многие говорили, что возникает такой эффект: пятно постоянно плавает перед глазами и вызывает чуть ли не галлюциногенный эффект. Все отмечали головокружения, тошноту и потерю пространственной ориентации, — рассказал об испытаниях начальник Управления научно-технического сопровождения проектов предприятия-разработчика Владимир Жаров.

"Филин" можно установить почти на любой носитель, а инженеры холдинга "Росэлектроника" задумались над системой, которая сможет также эффективно работать и днём.

Ранее на установку обратила внимание британская газета The Times, когда фрегат проходил вдоль берегов страны. В феврале "Филина" пугались и в США.