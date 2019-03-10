Британские СМИ испугались "галлюциногенного" оружия на фрегате "Адмирал Горшков"

В газетах пишут, что учения недалеко от берегов Шотландии не на шутку встревожили военных Соединённого Королевства.

Британские издания рассказали читателям об оружии, установленном на борту российского фрегата "Адмирал Горшков", который провёл учения в заливе Северного моря недалеко от единственной военной базы Шотландии.

На страницах The Times вышла статья под названием "Российские военные учения в шотландских водах".

Немалое внимание в материале уделили описанию действия работающей на судне новейшей станции визуально-оптических помех "Филин": она создаёт настолько интенсивные колебания яркости, что у противника начинаются галлюцинации и рвота.

Отмечается, что прибытие российского корабля вызвало немалую настороженность у британских военных и политиков.

Как ранее писал Лайф, "Адмирал Горшков" провёл боевые учения в заливе Мори-Ферт у берегов Шотландии. Когда фрегат вошёл в Ла-Манш вместе с буксиром "Николай Чикер", судном обеспечения "Эльбрус" и танкером "Кама", отряд кораблей начал сопровождать британский эсминец Defender.

О системе "Филин" ранее рассказали в холдинге "Радиоэлектроника", это поставщик устройств. По словам специалистов, помехи, которые создают новые станции, не позволяют противнику вести прицельную стрельбу.