Британские СМИ испугались "галлюциногенного" оружия на фрегате "Адмирал Горшков"

Британские издания рассказали читателям об оружии, установленном на борту российского фрегата "Адмирал Горшков", который провёл учения в заливе Северного моря недалеко от единственной военной базы Шотландии.
На страницах The Times вышла статья под названием "Российские военные учения в шотландских водах".
Немалое внимание в материале уделили описанию действия работающей на судне новейшей станции визуально-оптических помех "Филин": она создаёт настолько интенсивные колебания яркости, что у противника начинаются галлюцинации и рвота.
Отмечается, что прибытие российского корабля вызвало немалую настороженность у британских военных и политиков.
Как ранее писал Лайф, "Адмирал Горшков" провёл боевые учения в заливе Мори-Ферт у берегов Шотландии. Когда фрегат вошёл в Ла-Манш вместе с буксиром "Николай Чикер", судном обеспечения "Эльбрус" и танкером "Кама", отряд кораблей начал сопровождать британский эсминец Defender.
О системе "Филин" ранее рассказали в холдинге "Радиоэлектроника", это поставщик устройств. По словам специалистов, помехи, которые создают новые станции, не позволяют противнику вести прицельную стрельбу.
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