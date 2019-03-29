Медведев допустил, что в России введут запрет на одноразовую посуду

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключает, что в России на законодательном уровне запретят одноразовую посуду, как это сделали в Европейском союзе.

— Евросоюз собирается в качестве стандарта вводить отказ от пластиковой посуды. Видимо, в какой-то момент и нам нужно будет этот вопрос рассмотреть... Законодательно — да, ну а иначе это не отрегулировать, — заявил Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями "ВКонтакте".

Он пояснил, что пластиковая посуда явно не несёт пользы для природы.

Как уже сообщалось, Евросоюз одобрил закон, который позволяет полностью отказаться от одноразового пластика в 2021 году.