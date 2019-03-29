СМИ: США подготовили антироссийские санкции из-за инцидента в Солсбери

Отмечается, что проект прошёл согласование в Госдепе и Минюсте и сейчас ждёт одобрения Белого дома.

В Соединённых Штатах Америки подготовили проект антироссийских санкций из-за инцидента в британском Солсбери. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, проект документа уже прошёл согласование в Госдепе и Минюсте США и ждёт одобрения Белого дома.

Напомним, 4 марта 2018 года экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Официальный Лондон подозревает в этом двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова.

Они, как сообщалось, в этот день были в городе. Британская сторона утверждает, что это сотрудники спецслужб России, которые выполняли задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.