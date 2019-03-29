Британские ВВС сопроводили полёт Ту-160 над Северным морем

Все полёты российских бомбардировщиков проходят без нарушения воздушного пространства Великобритании.

Истребители ВВС Великобритании сопроводили полёт российских бомбардировщиков Ту-160, который проходил вблизи британского воздушного пространства, сообщает пресс-служба Минобороны Соединённого Королевства.

Уточняется, что за неделю это второй подобный полёт — аналогичный истребители выполнили два дня назад.

Британская сторона подтверждает, что все полёты российских бомбардировщиков проходят без нарушения воздушного пространства Великобритании.

Ранее Лайф сообщал, что ВКС РФ получат первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М в 2021 году.