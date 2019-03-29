Минюст США предоставит Конгрессу полную версию доклада Мюллера в апреле

При этом глава ведомства не планирует направлять этот документ в Белый дом, пока его не увидят конгрессмены.

Минюст США готовит к обнародованию 400-страничный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу". По данным ведомства, полную отредактированную версию документа направят в Конгресс к середине апреля.

— Ожидаю, что мы будем готовы опубликовать отредактированный доклад к середине апреля, если не раньше, — цитирует NBC заявление главы Минюста Уильяма Барра.

При этом Барр намерен выступить на слушаниях в Конгрессе по докладу Мюллера 1 и 2 мая.

Напомним, 24 марта Минюст США опубликовал краткие итоги расследования Мюллера. Вывод: предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, а кандидат вёл свою избирательную кампанию законно. При этом опубликованный документ — всего лишь резюме генпрокурора Уильяма Барра.