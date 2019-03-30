Вучич объяснил, почему Сербия не признаёт Крым российским

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Вучич объяснил, почему Сербия не признаёт Крым российским

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Президент Сербии Александр Вучич. Фото: © Сайт президента Республики Сербия

Президент напомнил, что Белград не поддерживает антироссийские санкции, введённые Западом и сохраняет хорошие отношения с Москвой.

Сербский лидер Александр Вучич объяснил, почему Белград не может признать Крым российским. По его словам, если бы Сербия признала полуостров, то это означало бы поддержку независимости Косова.

Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться, — сказал Вучич в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что Сербия не поддерживает антироссийские санкции, введённые Западом. По словам президента, Москва и Белград остаются хорошими.

Если у России есть друг получше, который в более тяжёлых условиях сохраняет свою дружбу и любовь к России и к русскому народу, подскажите мне, что это за страна и где она находится, — резюмировал сербский лидер.

Крым по итогам проведённого весной 2014 года референдума стал частью РФ. Воссоединение с Россией тогда поддержало более 96% жителей Крыма. За пять лет мнение крымчан не изменилось. ВЦИОМ представил результаты опроса жителей Крыма, организованного к пятой годовщине воссоединения полуострова с Россией, — почти 90 процентов крымчан на референдуме снова выбрали бы РФ.

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