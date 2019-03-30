Вучич объяснил, почему Сербия не признаёт Крым российским

Президент напомнил, что Белград не поддерживает антироссийские санкции, введённые Западом и сохраняет хорошие отношения с Москвой.

Сербский лидер Александр Вучич объяснил, почему Белград не может признать Крым российским. По его словам, если бы Сербия признала полуостров, то это означало бы поддержку независимости Косова.

— Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться, — сказал Вучич в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что Сербия не поддерживает антироссийские санкции, введённые Западом. По словам президента, Москва и Белград остаются хорошими.

— Если у России есть друг получше, который в более тяжёлых условиях сохраняет свою дружбу и любовь к России и к русскому народу, подскажите мне, что это за страна и где она находится, — резюмировал сербский лидер.

Крым по итогам проведённого весной 2014 года референдума стал частью РФ. Воссоединение с Россией тогда поддержало более 96% жителей Крыма. За пять лет мнение крымчан не изменилось. ВЦИОМ представил результаты опроса жителей Крыма, организованного к пятой годовщине воссоединения полуострова с Россией, — почти 90 процентов крымчан на референдуме снова выбрали бы РФ.