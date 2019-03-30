Самолёт Ил-112В впервые поднялся в воздух

Полёт воздушного судна, которое в воздухе сопровождает Ил-114, продлится 45 минут.

Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух для первого испытательного полёта. Изначально запуск был запланирован на 9:00 мск на Воронежском авиационном заводе, но из-за погодных условий был перенесён.

Как сообщает ТАСС, в воздухе он пробудет 45 минут, его сопровождает Ил-114.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолёт, который разработан в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Ожидается, что воздушное судно заменит парк Ан-26, срок службы которых истекает.

Российское воздушное судно удивило американцев. Как ранее сообщал военный эксперт из США Марк Епископос, Ил-112В — один из самых необходимых для армии транспортных самолётов.