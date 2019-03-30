Опубликовано видео первого полёта военного транспортника Ил-112В

Опубликовано видео полёта нового российского военно-транспортного самолёта Ил-112В в Воронеже.
После удачного взлёта к новейшему самолёту подлетел сопровождающий Ил-114, с которого фиксировались параметры полёта.
Воздушное судно выполнило два больших круга с проходом над аэродромом.
Как и планировалось, первый испытательный полёт Ил-112В длился 45 минут. Испытания завершились успешно.
Ил-112В — первый военно-транспортный самолёт, который разработан в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Ожидается, что воздушное судно заменит парк Ан-26, срок службы которых истекает.
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