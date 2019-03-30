Опубликовано видео первого полёта военного транспортника Ил-112В

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Опубликовано видео первого полёта военного транспортника Ил-112В

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Самолёт, который призван заменить парк украинских Ан-26, выполнил два больших круга с проходом над аэродромом.

Опубликовано видео полёта нового российского военно-транспортного самолёта Ил-112В в Воронеже.

После удачного взлёта к новейшему самолёту подлетел сопровождающий Ил-114, с которого фиксировались параметры полёта.

Воздушное судно выполнило два больших круга с проходом над аэродромом.

<p>Фото: ©<a href="http://www.ilyushin.org/" target="_blank"> &#34;Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина&#34;</a></p>

Как и планировалось, первый испытательный полёт Ил-112В длился 45 минут. Испытания завершились успешно.

<p>Фото: ©<a href="http://www.ilyushin.org/" target="_blank"> &#34;Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина&#34;</a></p>

Ил-112В — первый военно-транспортный самолёт, который разработан в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Ожидается, что воздушное судно заменит парк Ан-26, срок службы которых истекает.

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