Макрон заявил, что решение США по Голанам противоречит международному праву

Также французский лидер выразил уверенность, что это только усилит напряжённость в регионе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что признание Соединёнными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами противоречит международному праву, сообщает РИА "Новости".

— Президент республики подчеркнул, что признание суверенитета Израиля над Голанами — оккупированной территорией противоречит нормам международного права и лишь способствует напряжённости в регионе, — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Ранее президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал Декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Французский лидер отметил, что такое решение лишь усилит напряжённость в регионе.