Анджелина Джоли призвала США активнее вовлекаться в мировые события

Актриса Анджелина Джоли выступила в ООН. Как сообщает Die Welt, звезда Голливуда призвала Соединённые Штаты активнее вовлекаться в мировые события.
Джоли отметила, что является патриоткой и верит в США, которые являются "частью международного сообщества".
В своём выступлении она отметила, что страны должны сделать сотрудничество своим приоритетом, иначе "весь мир окажется втянут в заклятый круг насилия и конфликтов". Больше всего, по мнению Джоли, от конфликтов страдают женщины — "становятся жертвами изнасилований и прочих половых преступлений".
Как сообщалось ранее, Анджелина Джоли решила больше не сниматься в кино из-за ухудшения отношений с коллегами в Голливуде.
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