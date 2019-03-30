Анджелина Джоли призвала США активнее вовлекаться в мировые события

Она отметила, что страны должны сделать сотрудничество своим приоритетом, иначе "весь мир окажется втянут в заклятый круг насилия и конфликтов".

Актриса Анджелина Джоли выступила в ООН. Как сообщает Die Welt, звезда Голливуда призвала Соединённые Штаты активнее вовлекаться в мировые события.

Джоли отметила, что является патриоткой и верит в США, которые являются "частью международного сообщества".

В своём выступлении она отметила, что страны должны сделать сотрудничество своим приоритетом, иначе "весь мир окажется втянут в заклятый круг насилия и конфликтов". Больше всего, по мнению Джоли, от конфликтов страдают женщины — "становятся жертвами изнасилований и прочих половых преступлений".

Как сообщалось ранее, Анджелина Джоли решила больше не сниматься в кино из-за ухудшения отношений с коллегами в Голливуде.