На обновлённый шпиль здания МИД России вернулись сапсаны

Птицы обитали там ещё до реконструкции. Но когда начались работы, осенью 2016 года им пришлось покинуть насиженное место.

Соколы-сапсаны вернулись на шпиль высотки Министерства иностранных дел России, расположенной на Смоленской площади в Москве. О возвращении пернатых ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

Известно, что птицы жили там до реконструкции. Теперь же после завершения работ инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо и посыпали его мелким щебнем, чтобы создать максимально комфортные условия для птиц.

— За соколами присматривают орнитологи из научно-методического центра "Биоразнообразие". Поскольку сейчас у птиц период кладки яиц и высиживания потомства, наблюдение ведётся дистанционно, — говорится в сообщении ведомства.

Пополнение в семействе сапсанов ожидается уже через несколько недель.

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