В Дзержинске озеро окрасилось в голубой цвет — видео

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В Дзержинске озеро окрасилось в голубой цвет — видео

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Озеро в городе Дзержинске в Нижегородской области окрасилось в голубой цвет. Об этом сообщается в паблике "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте".

Небольшой водоём, как отмечается, расположен в промзоне. Жители призывают Минэкологии области выяснить причины подобного ЧП.

Вот такое чудо. Какая-то магическая вода, — иронизирует очевидец.

С подобной проблемой сталкивались ранее жители Челябинска. Правда, река Миасс окрасилась в кислотно-зелёный цвет.

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