В Дзержинске озеро окрасилось в голубой цвет — видео

Озеро в городе Дзержинске в Нижегородской области окрасилось в голубой цвет. Об этом сообщается в паблике "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте".
Небольшой водоём, как отмечается, расположен в промзоне. Жители призывают Минэкологии области выяснить причины подобного ЧП.
— Вот такое чудо. Какая-то магическая вода, — иронизирует очевидец.
С подобной проблемой сталкивались ранее жители Челябинска. Правда, река Миасс окрасилась в кислотно-зелёный цвет.
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