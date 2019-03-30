Суд арестовал водителя "гелендвагена", устроившего смертельное ДТП в Москве

Мужчина ранее был судим и нигде не работает. На жизнь, по его словам, зарабатывает "своим делом", каким — неизвестно.

Суд арестовал до 25 мая водителя "гелендвагена" Муслима Джамбекова, который устроил смертельное ДТП на 16-м километре Можайского шоссе в Москве. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, после оглашения решения суда мужчина стал отворачиваться от видеокамер журналистов, не отвечал на их вопросы и молча смотрел в стену.

Как отмечается, раньше мужчина уже был судим. Официально он не работает. По его словам, на жизнь зарабатывает "своим делом".

В результате аварии с участием "гелендвагена" погибли пассажирки другого транспортного средства — женщина и её дочь-подросток. После аварии было возбуждено уголовное дело, Джамбеков покинул место ДТП. Мужчина сдался полиции лишь после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова "ответить за содеянное". Трагедию не смогла пережить бабушка погибшей женщины — она скончалась от разрыва сердца.