Захарова призвала США не толкать Венесуэлу к гражданской войне

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Захарова призвала США не толкать Венесуэлу к гражданской войне

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Фото: © Facebook/Мария Захарова

Представитель российского МИД также посоветовала Вашингтону прекратить грозить Каракасу.

Россия готова всемерно способствовать диалогу Правительства Венесуэлы и оппозиции и призывает США прекратить подталкивать латиноамериканскую страну к гражданской войне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Рекомендуем США прекратить грозить Венесуэле, душить её экономику и толкать к гражданской войне, открыто попирая международное право, — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она также призвала к диалогу политические силы Венесуэлы, которые ставят интересы родины выше собственных амбиций, и заверила в готовности России "всемерно содействовать его налаживанию".

Ранее спецпосланник США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о неких "вещах", которые Вашингтон может сделать, чтобы помешать Москве поддерживать легитимного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

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