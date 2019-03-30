Захарова призвала США не толкать Венесуэлу к гражданской войне

Представитель российского МИД также посоветовала Вашингтону прекратить грозить Каракасу.

Россия готова всемерно способствовать диалогу Правительства Венесуэлы и оппозиции и призывает США прекратить подталкивать латиноамериканскую страну к гражданской войне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Рекомендуем США прекратить грозить Венесуэле, душить её экономику и толкать к гражданской войне, открыто попирая международное право, — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она также призвала к диалогу политические силы Венесуэлы, которые ставят интересы родины выше собственных амбиций, и заверила в готовности России "всемерно содействовать его налаживанию".

Ранее спецпосланник США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о неких "вещах", которые Вашингтон может сделать, чтобы помешать Москве поддерживать легитимного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.