В США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы

В Вашингтоне намекнули на некоторые "вещи", которые могут сделать США, чтобы помешать Москве поддерживать легитимного президента латиноамериканской страны.

Россия не обладает полной свободой действий в Венесуэле, и у Вашингтона есть способы эту свободу ограничить, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

— Есть вещи, которые мы можем сделать в плане экономики, в плане санкций... Я бы сказал, что мы можем сделать многое, — цитирует его ТАСС.

Абрамс добавил, что госсекретарю Майку Помпео уже передали список возможных мер в отношении Москвы. По его словам, речь идёт прежде всего о дипломатических шагах. Ничего более конкретного о намеченных санкциях он не сообщил.

Спецпосланник также выразил уверенность, что российские военные приехали в Венесуэлу помочь режиму президента Николаса Мадуро с зенитно-ракетными комплексами С-300.

— Не знаю, как они это называют — перекалибровка, перенастройка. В любом случае, это техническое обеспечение, — сказал дипломат.

Как ранее писал Лайф, 24 марта 2019 года в Венесуэлу прибыли российские Ан-124 и Ил-62 с 99 военными и 35 тоннами грузов на борту. Помпео назвал действия РФ "глубоко неконструктивными".

Напомним, венесуэльская оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо добивается свержения Мадуро.