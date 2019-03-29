Помпео назвал "глубоко неконструктивными" действия России в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, заявил, что считает "глубоко неконструктивными" действия России по оказанию поддержки действующему Правительству Венесуэлы.

— Если бы я был конгрессменом, я бы, возможно, выразился, как сенатор Рубио. Но я дипломат и скажу так: это глубоко неконструктивно, — сказал он в ответ на вопрос об отношении США к помощи России венесуэльскому правительству.

Напомним, ранее Лайф рассказывал, что в Венесуэлу прибыли высокопоставленные российские военные и были опубликованы кадры приземления самолётов. По данным источников в Каракасе, военные прибыли для участия в двусторонних консультациях. Однако вскоре после этого американский президент Дональд Трамп выступил с заявлением, что Россия должна уйти из Венесуэлы.