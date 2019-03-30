Джо Байден ответил на обвинения в поцелуе без разрешения

Бывший вице-президент США утверждает, что не помнит такого, как и его помощники.

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что не помнит инцидент с поцелуем в голову, о котором рассказала бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес.

Позицию политика изложил его пресс-секретарь изданию Mediaite.

— Ни тогда, ни в последующие годы он или его сотрудники не подозревали, что она испытывала дискомфорт на тот момент. Кроме того, они не помнят то, что она описывает, — сообщается в материале.

Люси Флорес ранее заявляла, что во время предвыборного мероприятия в ноябре 2014 года Байден подошёл к ней сзади, приобнял, понюхал волосы и поцеловал в затылок.

Джо Байден намерен участвовать в предвыборной гонке 2020 года.