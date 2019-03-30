Rolling Stones отложила тур из-за нездоровья Мика Джаггера

Врачи посоветовали лидеру группы не выступать, пока он полностью не восстановится.

Легендарная британская рок-группа Rolling Stones объявила о том, что откладывает тур по США и Канаде, так как лидеру коллектива Мику Джаггеру необходимо пройти лечение.

— Мы просим прощения за неудобство, которое это может принести тем, у кого есть билеты на шоу, и хотели бы попросить фанатов, чтобы они сохранили свои билеты, так как они будут действовать на перенесённые даты, которые будут вскоре объявлены, — говорится в микроблоге Джаггера.

Врачи посоветовали ему не выступать, пока он полностью не восстановит здоровье. Какие именно проблемы у музыканта, не уточняется. Сам он пообещал фанатам, что "будет усердно работать, чтобы вернуться на сцену, как только сможет".

Ранее Лайф сообщал, что в петербургской Мариинке состоится премьера балета Джаггера.