Лолита о бывшем муже: Я успела попросить прощения

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Лолита о бывшем муже: Я успела попросить прощения

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Лолита Милявская. Фото: © РИА "Новости"/Нина Зотина

Певица призналась, что жалеет о многочисленных ссорах с умершим недавно бизнесменом.

Лолита Милявская почувствовала угрызения совести, когда узнала о кончине Арнольда Спиваковского, с которым её связывали годы отношений. Об этом она рассказала в эфире НТВ.

Когда человека не стало, мне было так неприятно. Меня оправдывает одно: я успела попросить прощения, — поделилась певица.

По её словам, после выхода песни "Я жизнь отдам за тебя" Спиваковский начал хвастаться, что композиция посвящена ему, и это задело Лолиту. Она заявила, что припева не достоин ни один мужчина. Теперь она жалеет о сказанном и напрасных ссорах с бывшим гражданским мужем.

Это была такая страсть, именно она, ведь любовь спокойнее. Мы выясняли отношения и всё время пытались сделать друг другу больно, — сказала исполнительница.

Как ранее писал Лайф, Спиваковского не стало 18 марта 2019-го (51 год). Предприниматель в 2000-х был на руководящих постах в московских гостиницах "Пекин", "Космос" и "Интурист".

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