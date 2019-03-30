В Москве назвали лучшие фильмы по версии премии "Ника"

XXXII торжественная церемония вручения премии состоялась в театре "Русская песня".

Лента "Война Анны" Алексея Федорченко победила в главной номинации кинопремии "Ника" — "Лучший фильм". Лучшим неигровым фильмом года признана лента "Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени" Андрея Осипова.

Лучшей актрисой стала Марта Козлова ("Война Анны"), а в номинации "Лучший актёр" победителей было сразу двое — Алексей Серебряков ("Ван Гоги") и Евгений Цыганов ("Человек, который удивил всех").

В номинации "Лучшая женская роль второго плана" награду получила Елена Коренева, сыгравшая в фильме "Ван Гоги". В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" — Юрий Кузнецов ("Человек, который удивил всех").

За лучшую режиссёрскую работу награждён Кирилл Серебренников — он получил премию за фильм "Лето". На сцену для вручения поднялся продюсер картины Илья Стюарт.

Музыкант Рома Зверь объявлен "Открытием года" за роль Майка Науменко в "Лете". Певец со сцены поблагодарил режиссёра за то, что он смог закончить работу над картиной под домашним арестом.

Жюри отметило наградой также звукорежиссёра и режиссёра монтажа "Лета" — Бориса Войта и Юрия Кариха.

Среди анимационных картин жюри выбрало "Знаешь, мама, где я был?" Левана Габриадзе.

Фильм "Ван Гоги" получил "Нику" за музыку к фильму (авторы — Леонид Десятников и Алексей Сергунин), а также за работу оператора (Юрий Клименко).

Создателям комедийного сериала "Домашний арест" вручили специальный приз "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа".

— У кавээнщиков неплохо обстоят дела: одни получают "Нику", другие баллотируются в президенты Украины, — пошутил во время вручения автор идеи сериала Сергей Слепаков.

На церемонии награждения также вручили почётный приз совета Российской академии кинематографических искусств грузинскому режиссёру Отару Иоселиани.