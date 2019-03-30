Суббота стала самым тёплым днём в столице с начала года

В субботу, 30 марта, столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру до +8,4°С, что сделало этот день самым тёплым в столице с начала 2019 года.

— До этого первенство принадлежало 26 марта, когда термометры показали +7,8°. Однако уже в воскресенье этот рекорд будет обновлён, — говорится в сообщении центра погоды "Фобос".

Ранее Лайф сообщал, что в эти выходные синоптики пообещали москвичам "замечательную весеннюю погоду", но с нюансами.