Певицу Maruv обокрали в киевском аэропорту

По её словам, из сумки вытащили бижутерию, которую, возможно, приняли за "бриллианты, золото и серебро".

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) буквально несколько часов назад вернулась на родину из Израиля и сразу сообщила фанатам, что в киевском аэропорту Борисполь из её багажа украли вещи. Видеозапись опубликована в "Инстаграме".

— Всем привет! Если вы собираетесь вылетать из Борисполя, тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломаны и ограблены, как я, — сказала певица.

По её словам, сотрудники аэропорта приняли бижутерию, которую девушка перевозила в сумке, за "бриллианты, золото и серебро и просто повытаскивали это".

Раздосадованная певица призывает своих подписчиков быть внимательнее в киевском аэропорту, не перевозить в багаже ничего ценного, поскольку здесь подобное "постоянно происходит".

В конце сообщения девушка желает работникам аэропорта "всего хорошего" и советует поклонникам никогда не выбрасывать багажный талон, иначе не получится "разобраться в ситуации".

Ранее Лайф сообщал, что отказавшаяся представлять Украину на Евровидении певица Maruv приехала в Россию на встречу с поклонниками.