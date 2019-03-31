Из Смоленска выслали нигерийского болельщика, задержавшегося после ЧМ

В Смоленске задержали любителя футбола из Нигерии, оставшегося на территории России после чемпионата мира — 2018. Об этом сообщается на сайте регионального УФССП.
— Пребывание на территории Российской Федерации иностранного гражданина суд признал незаконным и в качестве наказания постановил подвергнуть принудительному выдворению за пределы России гражданина республики Нигерия, — говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, мужчина задержался в гостях не только из-за любви к футболу. Он собирался через Россию выехать в страны Европы и даже предпринял попытку это сделать, но не вышло.
Как пояснили в службе, наличие паспорта болельщика с истёкшим сроком действия не даёт права на перемещение по стране и тем более не является основанием для выезда.
Пойманный нигериец купил себе билет домой за собственный счёт. До аэропорта его "провожали" судебные приставы, а в самолёт мужчина садился уже под присмотром пограничников ФСБ России.
Ранее Лайф рассказывал, что после ЧМ в России нелегально осталось более пяти тысяч иностранцев.
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