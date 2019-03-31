Овечкин в восьмой раз за карьеру забил 50 шайб в сезоне НХЛ

Теперь он стал третьим человеком в истории лиги и первым россиянином, кому покорилось это достижение.

Российский хоккеист Александр Овечкин вместе со своей командой "Вашингтон кэпиталз" обыграл "Тампу-бэй лайтнинг" со счётом 6:3 и забил две шайбы в ворота соперников, что довело количество его голов в текущем сезоне до 51.

Это достижение считается значимым в заокеанской лиге, ведь не так просто забросить столько шайб за один сезон. Для Овечкина такой результат стал уже восьмым по счёту. Теперь всего два человека в истории НХЛ опережают его по этому показателю — Уэйн Гретцки и Майк Босси, на их счету по девять сезонов 50+.

Примечательно, что лишь двое хоккеистов старше Александра забрасывали больше 50 шайб за сезон. Это чех Яромир Ягр в свои 34 года и канадец Джонни Буцик в 35 лет.