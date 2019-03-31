Британцы восхитились акцией учителей в купальниках: "Русская революция"

Британские издания The Sun и The Daily Mail обратили внимание на акцию российских учителей, которые выкладывают свои фото в купальниках в поддержку уволившейся из-за травли коллеги. Большинство британцев восхитила не только красота женщин, но и их стремление донести свою точку зрения о том, что педагоги — тоже люди.
— Я хочу снова вернуться в школу в России. Мне всего 54, — написал пользователь Eryops.
— Вау, я ходил не в ту школу, — вторит Ukigumo.
— Всё, что есть у нас, — это учителя, выглядящие как маппеты "Улицы Сезам", — сокрушается в комментариях к статье Daily Mail пользователь Iron Man Tony Stark.
При этом многие высказались о самом "флешмобе" и поддержали россиянок.
— То, что она делает в свободное время, — это её дело, — отметил A. Breitbart.
— Вот это я называю русской революцией, — добавил testalanosa.
При этом были и такие пользователи (хотя их и меньшинство), которые посоветовали женщинам не оголяться, когда они хотят что-либо доказать, а "использовать мозг".
Напомним, ранее Лайф писал, что барнаульской учительнице Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы за фото в купальнике, которое она разместила на своей странице во "ВКонтакте". При этом снимок был сделан на озере, где проходила акция в честь зимней Универсиады.
После этого учителя из разных регионов страны решили поддержать коллегу, они стали массово публиковать в соцсетях свои фото в купальниках, добавляя тег #учителятожелюди.
Педагогов в купальниках поддержали министр просвещения Ольга Васильева и зампредседателя Комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко. Они отметили, что работники сферы образования, как и другие граждане, имеют право на личную жизнь.
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