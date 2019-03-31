Семь человек стали жертвами взрыва на заводе в Китае

По меньшей мере семь человек погибли и пятеро получили ранения в результате пожара и взрыва на заводе в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая. Как сообщает портал CCTV, на месте инцидента работают спасатели, полиция и сотрудники скорой помощи.
По сообщениям очевидцев, взрыву предшествовал пожар. Причины возгорания выясняются. Правоохранительные органы начали следствие.
Отметим, это уже не первый подобный трагический инцидент за последнее время. Как сообщал Лайф, 21 марта в Китае произошёл взрыв на химическом заводе, в результате которого погибло, по последним данным, 47 человек.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени