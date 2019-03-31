Олег Ляшко проголосовал за себя на выборах президента Украины

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко с супругой Роситой проголосовали на выборах главы государства. Свой голос кандидат в президенты страны отдал на избирательном участке, к которому прикреплён.

Супруга Ляшко первой получила бюллетень, после чего кандидат в шутку предупредил, чтобы она голосовала за него. На вопрос о том, за кого будет голосовать он сам, политик ответил, что его "ручка голосует только за Ляшко".

Напомним, 31 марта на Украине начался первый тур выборов президента страны. Избирательные участки открыли свои двери в 08:00, они продолжат работать до 20:00. На пост украинского лидера претендуют 39 кандидатов.

Свои голоса за будущего президента среди прочих уже отдали Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко.

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