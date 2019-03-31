Таксист на скорости сбил в Москве сотрудника ДПС, оформлявшего аварию — видео

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Таксист на скорости сбил в Москве сотрудника ДПС, оформлявшего аварию — видео

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На Третьем транспортном кольце в районе улицы Тестовской в Москве 25-летний водитель автомобиля такси Skoda Rapid сегодня около трёх часов ночи сбил на полном ходу сотрудника ДПС, оформлявшего ДТП.

Шеф, шеф! Не засыпай, шеф! Скорую вызвали?! — кричит потрясённый коллега сбитого правоохранителя, пытаясь привести того в чувство.

По данным телеграм-канала Life Shot, сотрудник ДПС сейчас в коме. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Таксист задержан, его допрашивают следователи. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Напомним, в начале марта машина сбила инспектора ГИБДД, когда он оформлял аварию на ТТК при въезде в Гагаринский тоннель. Тот получил тяжёлые травмы и скончался по дороге в больницу. Лайф публиковал видео.

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