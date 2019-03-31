Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня

Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция. Советник главы МВД Иван Варченко заявил, что правоохранители дадут правовую оценку действиям кандидата в президенты Незалежной.

— Закон прямо запрещает демонстрацию избирательного бюллетеня в помещении для голосования, не в кабинке, где вы осуществляете выбор, а уже в помещении. Нарушение этой нормы закона также может повлечь за собой ответственность до трёх лет лишения свободы, — подытожил он.

Как уже сообщал Лайф, Олег Ляшко с супругой Роситой проголосовали на выборах главы государства. Причём он отдал свой голос за себя, что и продемонстрировал всем, кто был на избирательном участке.