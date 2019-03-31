Зеленский назвал Охлобыстина и Пореченкова идиотами

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Зеленский назвал Охлобыстина и Пореченкова идиотами

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Фото: © instagram.com/psykero1477

Шоумен нелестно отозвался о коллегах по актёрскому цеху, снявших ролики в его "поддержку".

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, по-видимому, не оценил серию роликов, которую в его поддержку записали российские актёры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков. Общаясь с журналистами после голосования, Зеленский прокомментировал их поступок, не выбирая выражений.

— Идиоты. Зачем они это вообще сделали? — риторически поинтересовался кандидат.

Напомним, что юмористические скетчи появились на днях в "Инстаграме" Охлобыстина. В одном из роликов они с Пореченковым шутливо агитируют за Зеленского и поднимают тосты со словами "Слава Украине" и "Крым наш", а в другом фантазируют, какие должности в руководстве Украины могут достаться им в случае победы актёра.

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