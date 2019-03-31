Экзитпол: Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский в первом туре выборов главы государства набрал 30,1% голосов. Соответствующие данные были озвучены в эфире украинского телеканала "1+1".
Второе место занимает Пётр Порошенко — 18,5% голосов. На третьем месте Юлия Тимошенко — 14%.
Как сообщалось ранее, полиция Украины зафиксировала больше 1700 нарушений во время этих выборов и возбудила 25 уголовных дел. Подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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