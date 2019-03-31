Экзитпол: Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Читайте также

Экзитпол: Зеленский лидирует на выборах президента Украины

449

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский в первом туре выборов главы государства набрал 30,1% голосов. Соответствующие данные были озвучены в эфире украинского телеканала "1+1".

Второе место занимает Пётр Порошенко — 18,5% голосов. На третьем месте Юлия Тимошенко — 14%.

<p>Скриншот видео: © YouTube / Т<a href="https://www.youtube.com/channel/UCXoJ8kY9zpLBEz-8saaT3ew" target="_blank">СН</a></p>

Как сообщалось ранее, полиция Украины зафиксировала больше 1700 нарушений во время этих выборов и возбудила 25 уголовных дел. Подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×