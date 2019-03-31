Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского

Действующий президент Украины Пётр Порошенко, занявший, по данным экзитполов, второе место в первом туре выборов президента страны, назвал лидера гонки Владимира Зеленского "марионеткой Петра Коломойского".

Напомним, что, по данным экзитполов, Владимир Зеленский победил в первом туре президентских выборов на Украине, набрав более 30% голосов. Второе место у Петра Порошенко, за которого проголосовало 18,5% избирателей.

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