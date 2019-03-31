Саакашвили заявил, что поддерживает Зеленского

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что поддерживает комика Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
Он также призвал все демократические силы поддержать украинского актёра.
— Сейчас поражение Порошенко и его клики — это потрясающий шанс для Украины. "Рух новых сил" будет сражаться против фальсификаций и за победу президента Зеленского! — заявил он.
Ранее Зеленский заявил, что жители Грузии обязаны быть благодарны экс-президенту своей страны Михаилу Саакашвили, и отметил, что хотел бы наладить с ним контакты.
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